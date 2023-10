Polícia procura acusado de matar engenheiro em Macapá

Crime ocorreu no dia 29 de junho deste ano, no Centro da capital do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá pede a ajuda da população para localizar um homem envolvido na morte do engenheiro eletricista paulista Filipe Silva Braz, de 38 anos, que foi morto durante assalto ocorrido em Macapá, há pouco mais de 3 meses. A vítima estava na capital do Amapá a serviço de uma empresa do setor elétrico, sediada em São Paulo.

Carlos Eduardo Araújo da Silva, o Buica, de 21 anos, foi identificado pela Delegacia de Homicídios como um dos três suspeitos vistos na cena do crime. Ele foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e associação criminosa.

Os outros dois acusados já estão presos, entre eles o homem que puxou o gatilho, Luís Eduardo Souza do Couto, de 25 anos, conhecido como Tchê, que foi preso em Macapá no dia 5 de julho.

“Esse crime foi cometido por três indivíduos. Dias após o fato, conseguimos prender um deles. No último dia 25, o segundo criminoso foi preso no município de Macaé (RJ). Agora, estamos pedindo a ajuda da população para localizarmos e prendermos o terceiro envolvido nesse crime, que está com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e encontra-se foragido. Já temos informações de que ele se encontra no estado do Amapá e as equipes da Delegacia de Homicídios estão realizando diligências”.

Denúncias

Qualquer informação acerca do paradeiro de Carlos Eduardo Araújo da Silva pode ser repassada através do disque-denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 99170-4302. O sigilo da identidade do denunciante é garantido pela polícia.

O crime

De acordo com a investigação, chovia muito naquela madrugada do dia 26 de junho, e o Centro estava sem movimento, momento em que os ladrões aproveitaram e abordaram a vítima no cruzamento da Avenida Henrique Galúcio com a Rua Cândido Mendes – na esquina do Mercado Central. Segundo a polícia, o latrocínio foi cometido por três bandidos que estavam num carro branco, modelo Gol.

Ao delegado Ederson Martel, quando foi preso, Tchê confessou que atirou porque a vítima reagiu ao roubo. Após o disparo, entraram no carro e fugiram levando o celular do engenheiro.

“Ele contou que saíram para roubar, viram a vítima caminhando na rua e mexendo no celular, viram um volume nos bolsos e decidiram roubá-lo. Quando foram abordar, a vítima reagiu, entrou em luta corporal com um deles, e o outro, que foi preso hoje [Tchê] deu um tiro pelas costas, que atingiu o coração”, relatou o delegado.

Filipe tinha uma filha de 9 anos e iria retornar a São Paulo no dia seguinte.