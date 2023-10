Policial penal do AP recebeu salários fora do Brasil, aponta denúncia

Além dela, o policial penal responsável pela certificação das folhas de ponto também está sendo processado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma policial penal de 40 anos está sendo acusada de receber salários sem desempenhar a função, e se for condenada poderá ser obrigada a devolver todo o dinheiro aos cofres públicos do Amapá. De acordo com denúncia baseada no inquérito que apurou o caso, ela teria recebido os salários do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) durante quase três anos, mesmo estando fora do Brasil.

A denúncia é assinada pelo promotor Laércio Nunes Mendes, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. De acordo com a acusação, a servidora teria recebido o salário entre 2018 e 2020. Em alguns períodos, no entanto, ela nem chegou a assinar as folhas de ponto.

Já as folhas que foram assinadas tiveram a certificação de outro servidor, também incluído na denúncia. Sem a certificação, ela não teria recebido os vencimentos.

Apesar de ter recebido mais de R$ 58 mil, a denúncia cita relatório da Polícia Federal atestando os períodos em que a servidora saiu e entrou no país, ao passar por departamentos de imigração.

O promotor pede a condenação dos dois policiais penais por enriquecimento ilícito, crime contra a administração pública e dano ao erário, além da devolução de R$ 112 mil, em valores corrigidos.

Outro pedido na ação é que os dois sejam demitidos do serviço público, e tenham que devolver os bens adquiridos nos períodos em que o crime foi cometido.

Se a denúncia for aceita pela justiça, os dois servidores viram réus no processo.