População melhora cuidados com quintais e lixo e Macapá baixa risco do Aedes

Resultado do 3º ciclo do LIRAA apontou baixo risco para infestação do mosquito transmissor de doenças da dengue, zika vírus e chikungunya na capital amapaense.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Macapá está em situação de baixo risco para infestação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. É o que aponta o resultado do 3° ciclo do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAA), realizado no período de 21 a 30 de agosto.

Durante a pesquisa, os agentes de endemias visitaram mais 6 mil casas para coletar amostras e avaliar possíveis focos em que as larvas de mosquitos podem se proliferar. Na ocasião, foi feita uma amostragem que foi dividida em 16 extratos relacionados ao índice de infestação predial dos imóveis. Desse total, 13 apresentaram baixo risco e 3 apresentaram médio risco.

“Isso significa que o município de Macapá se encontra em uma situação de baixo risco para a infestação predial”, reforçou o secretário municipal de Vigilância em Saúde, Gilmar Domingues.

O levantamento também apontou que 52% dos focos de proliferação se devem aos lixos domésticos, e que 27% estão concentrados em pneus descartados de forma incorreta.

No 1º ciclo, realizado no 1º semestre de 2023, o índice de infestação predial deu 2,6%, o que configura médio risco. No 2º ciclo, houve uma diminuição, onde o índice baixou para 1,7%, o que ainda é classificado como médio risco. No terceiro, o índice foi para 0,6%, o que configura baixo risco por ser menor que 1%.

Para o secretário, a diminuição do risco se deve à forma com que a população tem cuidado da limpeza dos quintais e manipulando o lixo doméstico, fatores que antes facilitavam a criação do mosquito.

“Então, fizemos um trabalho intenso de orientação para as pessoas, fomos à imprensa fazer essas orientações e tudo isso foi aceito pela população, pois nesse ciclo vimos que o percentual do índice de infestação diminuiu”, declarou Domingues.

Mesmo com o baixo risco, o secretário orienta a população a continuar mantendo os cuidados com os quintais e lixos domésticos.

Caso seja detectado um foco de Aedes Aegypti, a recomendação é acionar o Departamento de Vigilância Ambiental, localizado no Cabralzinho, ou comunicar agentes de endemias que circulam pelos bairros, ou na Secretaria Municipal de Vigilância e Saúde, localizada na Avenida Henrique Galúcio, entre as Ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá, no Centro de Macapá.