Prefeito de Oiapoque é afastado do cargo por 6 meses

Ele, secretários e o subprocurador geral foram alvos de uma operação da Polícia Federal, nesta sexta-feira

Por SELES NAFES

O prefeito de Oiapoque, Breno Almeida (PRTB), foi afastado do cargo, na manhã desta sexta-feira (20), durante Operação “Crateras”, da Polícia Federal, que cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão no município que fica a 590 km de Macapá. Breno é acusado de comandar um esquema para desviar mais de R$ 1,5 milhão em verbas federais.

O Portal SN apurou que a decisão pelo afastamento foi emitida no último dia 25 de setembro pelo juiz Pablo Zuniga Dourado, do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1), num inquérito de 2022. As investigações apuram o pagamento de obras com recursos do programa Calha Norte, que nunca foram entregues.

A apuração começou após o polêmico episódio de retirada de árvores da Avenida Rio Branco, uma das principais de Oiapoque, sem licenciamento. Durante as investigações, a Polícia Federal afirma ter descoberto um esquema entre o prefeito, secretários, servidores e a construtora para desviar os recursos do contrato que previa a construção de uma praça em frente ao estádio municipal, além da construção e urbanização do canteiro central da Avenida Barão do Rio Branco.

O Portal SN também apurou que, durante as investigações, houve delações premiadas de ex-secretários e servidores que apontam para crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os servidores eram encarregados de certificar as medicações das obras para liberação de recursos.

A PF revelou hoje que no dia 2 de agosto, policiais apreenderam R$ 64,1 mil num carro do proprietário da empresa, que transitava na BR-156. O dinheiro estava escondido em fundos de malas.

“Nenhum dos ocupantes do veículo explicou à PF, naquele momento e de forma convincente, a origem dos recursos. Na oportunidade, a PF encontrou ainda diversos comprovantes de saques feitos pelo empresário, em valores próximos a R$ 50 mil, em indício de tentativa de se furtar à fiscalização de controle financeiro”, informou a PF em nota.

Prazo

Além de Breno Almeida, secretários e o subprocurador geral do município também foram afastados do cargo hoje, e estão proibidos de entrar em prédios municipais e de se comunicar entre si, com exceção do prefeito e da primeira-dama Wellida Souza Lima, segundo determinação do juiz, “pela condição conjugal”. O afastamento do prefeito será pelo prazo de seis meses.

Quem deve assumir o comando do município a partir de agora é vice, Euclimar Fontineles.

De acordo com a PF, 70 policiais cumpriram os mandados nesta sexta. Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante por posse de munição e armas. Também houve a apreensão de dinheiro brasileiro e euros. A corporação informou que não haverá entrevista coletiva sobre o assunto.