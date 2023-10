Presidente da Petrobrás diz que navio sonda será levado para o Amapá

Prates deixou claro que navio está sendo preparado para perfurar poço no RN. O próximo destino será a costa do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, gravou um vídeo no último fim de semana se mostrando otimista com a liberação da pesquisa de petróleo no Amapá, na chamada Margem Equatorial. Na postagem, ele informa que o navio sonda da empresa que vai perfurar o poço exploratório está sendo preparado para navegar até costa do estado.

O vídeo foi gravado no apartamento dele, próximo da Baia da Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele relata que o navio estava recebendo manutenção no casco para iniciar a operação.

“É essa sonda que vai para a Margem Equatorial, iniciando pela bacia potiguar (RN) onde já obtivemos a licença, e em seguida para o poço no Amapá, águas profundas, finalmente. Vamos aguardar, evidentemente a autorização do Ibama”, comentou ele.

Segundo o presidente, o navio sonda primeiro vai perfurar o Poço de Pitú, no Rio Grande do Norte, onde a Petrobrás anunciou a intenção exploratória ainda em 2015.

O vídeo foi compartilhado pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD) em suas redes sociais, ampliando o otimismo para uma reviravolta no polêmico licenciamento ambiental, depois que a Petrobras teve negado o primeiro pedido.

De acordo com o projeto apresentado ao Ibama, a Petrobras pretende perfurar um poço exploratório a 2,8 mil metros de profundidade, a uma distância de 550 km da foz do Rio Amazonas, na costa do Amapá. O local fica a 1h30 de helicóptero de Oiapoque, município que será usado como base de apoio para as operações.