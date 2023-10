Professor desaparecido foi morto com 6 facadas, diz perícia

Antônio Alduafran estava desaparecido desde o último sábado, um dia depois de receber o salário

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Científica do Amapá confirmou ser do professor Antônio Alduafran, de 56 anos, o corpo encontrado com 6 perfurações de faca, na manhã desta quarta-feira (4), no KM-17 da BR 210, na zona norte de Macapá.

O cadáver, já em estágio de decomposição, estava jogado às margens de um ramal, próximo do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a 3 km da rodovia.

Os peritos estimam que a vítima foi morta há pelo menos 3 dias, com golpes nas costas, peito e mãos.

Uma das linhas de investigação aponta para um possível latrocínio. Já o trabalhador teria recebido seu salário na última sexta-feira (29), conforme relatos de familiares nas redes sociais.

Ainda segundo familiares, Antônio Alduafran estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu de casa em sua motocicleta acompanhado de um rapaz que não teve o nome revelado.

A vítima usava um capacete e estava de óculos quando foi encontrada sem vida. Porém, sem sua motocicleta e nenhuma quantia em dinheiro.

Informações que possam contribuir as investigações da Polícia Civil podem ser repassadas para o número 9 9170 4302, que é o disk denúncia da Delegacia de Homicídios.