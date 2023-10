Professor morre durante corrida na fronteira com a Guiana

Arleno Amoras tinha 40 anos, e passou mal durante o percurso de 21 km

Por SELES NAFES

Um professor da rede pública do Amapá passou mal e morreu durante a Corrida Brasil-França, na manhã deste sábado (14), já no lado que pertence a Guiana Francesa. A morte foi confirmada por fontes do governo do Estado e participantes do evento. Amigos fizeram homenagens nas redes sociais.

Arleno Amoras tinha 40 anos e era corredor de rua. De acordo com relatos de amigos, foi fundador do Grupo Araguari, acostumado a participar de corridas em vários municípios.

Segundo testemunhas, ele teria passado mal após concluir o percurso de 21 km, depois de atravessar a Ponte Binacional, em Saint-Georges. Ele deitou no chão e foi atendido rapidamente pela equipe médica da corrida. Em seguida, foi conduzido para o hospital local, onde o óbito foi confirmado.

Arleno era professor de história lotado numa escola estadual de Ferreira Gomes, cidade a 135 km de Macapá. Ele deixou esposa e uma filha de 1 ano e dois meses. Segundo amigos, há dois anos ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca, mas tinha se recuperado plenamente e voltado às competições.

Foi o primeiro caso ocorrido numa edição da Corrida Brasil-França, evento organizado há cinco anos pelo delegado de polícia Charles Corrêa, e que atrai corredores de todo o Amapá e regiões da Guiana.