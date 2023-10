Rodeio e entrada grátis no parque de diversões marcam a Expofeira nesta quinta

Programação diversificada toma conta de 10 palcos espalhados pelo Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Em uma celebração antecipada do Dia das Crianças, a programação da 52ª Expofeira do Amapá nesta quinta-feira, 5, é especial para o público infantil, com show do Festival Villa Kids apresentando Baby Shark, banda Chocolate com Pipoca e atrações locais.

A garotada que chegar até às 20h na Expofeira terá ingresso gratuito para os brinquedos do Parque de Diversões.

No Mini-Teatro Caboco, o palco se torna uma tela de cinema para exibição de produções audiovisuais locais que prometem uma imersão ao público, a partir das 19h. Já na Arena Rio Amazonas, o cantor Ramon Cardoso traz o melhor do sertanejo durante o Rodeio Nacional, a partir das 19h.

Os visitantes vão poder aproveitar o melhor dos 10 palcos diversos espalhados na feira a partir das 17h, com programações infantis, sertanejo, samba e aparelhagens.

Confira a programação

Arena Rio Amazonas

19h – Rodeio Nacional

0h – Amilson Campelo

1h – Ramon Cardoso

Palco Tucupi

Apresentador: Cristiano Dias

19h – Estevão Costa e Banda

19h30 – TK Musical

Barracão Expressões Afro-Amapaenses

Apresentador: Super Shock (Santana)

18h – DJ Efesto Music

19h – Projeto Ginga na Periferia (Capoeira)

19h30 – Bateria de Berimbau e Percussão (Capoeira)

20h – Ewê Coletivo de Artistas de Terreiro “Arte de Povos de Terreiro” (Expressões Afro-Brasileiras)

20h30 – Guardiões de São Joaquim (Expressões Afro-Brasileiras)

21h – Grupo de Batuque Nossa Senhora da Conceição do Curiaú (Batuque)

21h30 – Batuque do Quilombo do Curiaú (Batuque)

22h – Grupo de Marabaixo Glorioso São José

22h30 – Ismael dos Santos – Tambores in concert

23h – Jungle Reggae Tucuju

23h30 – MC Bank’s

0h – Sabrina Zahara – Eu não ando só

Povos Originários do Amapá e Norte do Pará

19h às 22h – Ocupação cultural indígena

Mini-Teatro Caboco

19h às 0h – mostra audiovisual

Circo do Meio do Mundo

Apresentador: Diney de Almeida

18h – Não é o sol – Raullyan Araújo

18h30 – Espetáculo Amor de Roda – Angelo Rafael

19h – Espetáculo Teatral Invisíveis – Cia Trecos in Mundos – Lorrane Costa

20h – Um coração caipira nas terras tucujus

20h30 – Face

Palco dos Agricultores

19h – DJ Saulo Viber (Oiapoque)

20h – Ismael Ramos

21h – Jó? Freitas & Ed Jacques

Palco da Rainha e Diversidade

Tema: Infantil

Apresentador: Edem Carlos

16h às 22h – DJ Cyber DJ Nélio

16h – Banda Infantil Turma do Tio Nescau

17h – Banda Marcial Lima Neto (no entorno do Palco da Rainha)

17h – Banda Marcial Esther Virgolino (Cortejo pelas vias da Expofeira)

17h30 – Willian Rocha (Convidado)

18h – Banda Chocolate com Pipoca

19h – Atração Nacional: Baby Shark

Pavilhão Amapá 80 Anos

20h – Gustavo Barbosa – Instrumental

21h – Piska Martins – Show feito de amor

22h – Quarteto Casa Nova

23h – Cia de Dança FEFAM

Salão de Artes R. Peixe

18h às 23h – Exposição coletiva contínua com artistas/exposições até 8 de outubro:

Miguel Arcanjo – Mundo das Máscaras cotidiano regional da nossa cidade)

Afrane Ferreira Távora (Exposição intervenção artística: História Viva nas Cor História Viva nas Cores e Formas)

Aldrin Vianna de Santana (Arte Digital)

Claudete Nascimento Machado (Performance: Ya Assessu nas águas da Amazônia)

Eudes Vinicius

Getúlio Barreto (Exposição Memórias)

Manoel Fernandes Gonsalves Filho – Exposição Filho da Terra

Honorato Junior

Misael Júnior – Viagem no Interior de Mazagão

Furtado

Ivam Amanajás

Ronne Franklim Carvalho Dias – Painel Marabaixeiras