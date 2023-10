Romance escrito no Amapá traz personagens misteriosos e reclusos na pandemia

O livro Feras Soltas é de autoria da escritora amapaense Lulih Rojanski.

Por CAROLINA MACHADO

Um trio que decidiu romper relações com a sociedade é retratado no livro “Feras Soltas”, de autoria da escritora Lulih Rojanski, e publicado pela editora paulista Patuá.

De acordo com a autora, a obra é sua primeira produção do gênero literário romance. Ele foi escrito em prosa e trata de três pessoas que optaram por viver reclusas. A escritora, claro, faz suspense sobre a resenha do livro.

“Só lendo a história para entender porque esses personagens romperam as relações com a sociedade”, adiantou Lulih.

Entretanto, após insistência da reportagem, ela abriu uma exceção e deu uma pontinha de spoiler para os leitores do Portal SN.com.

A trama gira em torno de três personagens centrais que decidiram quase que se isolar do mundo, mas se relacionam entre si. O primeiro protagonista é o mais misterioso, ele tem segredos que só são revelados para quem for afundo na leitura.

Já a personagem Manoela se afastou das pessoas por abusos na infância. E a terceira figura central tem uma doença psíquica e por sua condição de saúde é cuidada pelos outros dois personagens.

“Então, quando vem a pandemia e todos têm razões para se isolar e romper relações com a sociedade, eles passam a ter a necessidade de se relacionar novamente com a sociedade, só que eles já não podem por aquele período”, contou a escritora.

Feras Soltas trata de luto, de morte e solidão que, segundo a autora, embora pareça ser uma história triste, é uma história de muita esperança.

A escritora revela que sempre teve vontade de escrever sobre pessoas que vivem em reclusão e que com a chegada da pandemia, época em que a obra começou a ser escrita, veio inspiração para compor a história, que foi construída em dois anos.

Lulih Rojanski é paranaense de nascimento e mora no Amapá há mais de 30 anos – é amapaense de coração. Já produziu cinco livros de contos e crônicas e possui textos publicados em mais de quinze coletâneas.

O livro está disponível no site da editora Patuá ou pode ser encomendado pelo Whatsapp (96) 98116-1889.