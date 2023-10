Santana: programação de aniversário terá shows, atividades esportivas e culturais

Muitos Shows estão previstos. O projeto denominado Viva Santana foi lançado pelo prefeito Bala Rocha.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A programação para o 36º aniversário de fundação do município de Santana, que detém o segundo maior PIB entre as 16 cidades do Amapá, foi apresentada pela prefeitura nesta terça-feira (31).

As comemorações, que incluem atividades pensadas para movimentar a economia através dos setores culturais, esportivo e turístico, incluem atividades de esporte, lazer, culinária, turismo, música, marabaixo e atrações musicais.

O projeto denominado Viva Santana foi lançado e apresentando à imprensa e a membros desses segmentos pelo prefeito Bala Rocha (PP).

A programação começa dia 24 de novembro, com o festival de batuque e marabaixo, e prossegue até o final de dezembro, com Santana Sabores, Remada do Forte, a 2ª Mini Maratona, Inovatech, Virada Cultural, Show aniversário de 36 anos, Cantata Natalina e Show da Virada (Réveillon). Todas essas atividades ocorrerão em vários pontos do município, incluindo balneários.

O prefeito e Santana Bala Rocha que fez a apresentação do projeto Viva Santana aos presentes, afirmou que a vasta programação faz referência ao aniversário do município. Apesar disso, decidiu antecipar para fortalecer o empreendedorismo e gera receita na cidade.

“Ao longo desse período, a extensa programação que já começa agora em novembro, teremos eventos que como o festival gastronômico, o Inovatech Santana e o Aniversário de Santana, são atrativos para turistas que vão estar circulando na cidade. Isso contribui para movimentar dinheiro no município. Ou seja, aliamos lazer, música, esporte e cultura, gerando receita em nossa cidade”, finalizou o gestor.

“A programação fortalece também o empreendedorismo e o turismo que é um dos grandes potenciais do município. Por isso, considero que isso favorece a integração de todos os segmentos que Santana possui”, afirmou Cleber Ferreira, que faz parte do Conselho Municipal de Cultura de Santana.

Almeida Canuto que representa o segmento afro-religioso, gostou da variedade de atrações, principalmente, pelo resgate das características regionais e religiosas no município.

“Eu acho que chegou o momento dos fazedores de cultura santanenses em suas mais diversas vertentes, mostrarem tudo que estão produzindo. Vivemos um bom momento no que se refere a cultura local e resgatar toda a história, inclusive as afros é fundamental para mostrar a origem do povo santanense”, destacou.