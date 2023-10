Sargento condenado por desacatar tenente diz não lembrar o que aconteceu

Sargento, que estava dirigindo embriagado, chegou a ser algemado e preso

Por LEONARDO MELO

Um sargento da Polícia Militar do Amapá foi condenado pela justiça pelo crime de desacato a um oficial superior. O juiz José Castellões, da 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar, no entanto, suspendeu a pena por dois anos mediante o cumprimento de restrições.

O caso ocorreu no dia 10 de novembro de 2019 em Ferreira Gomes, município a 135 km de Macapá. Consta no processo que o sargento estava dirigindo um veículo quando foi abordado por outros policiais em fiscalização. O sargento estava embriagado e, a caminho da delegacia de polícia, xingou e ofendeu o tenente que o conduzia.

“Vai me prender, tenente? Pode prender! Tenente viadinho, vá se foder”. Teria dito o sargento, que precisou ser contido e algemado.

No processo, todos os policiais que estavam na guarnição confirmaram o comportamento do sargento e que houve o crime de desacato.

Em depoimento, o sargento concordou em colaborar, mas disse que se lembrava apenas do momento da abordagem. Os fatos que ocorreram depois ele diz ter apenas flashes.

“Concluo que a embriaguez do acusado não reduz sua responsabilidade pelo crime de desacato. Pelo contrário, parece ter contribuído para a gravidade do crime. Por isso, entendo que o acusado deve ser condenado conforme previsto no artigo 298 do Código Penal Militar”, comentou o magistrado.

O sargento, que era réu primário, foi condenado a 1 ano e 2 meses em regime aberto, mas teve a pena suspensa por dois anos desde que compareça pessoalmente uma vez por mês em juízo para “justificação de comportamento disciplinar e de atividades”, manter o bom comportamento na corporação e pagamento de um salário mínimo de multa.