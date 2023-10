Seguranças espancam mulheres em ônibus ao fim da Expofeira

Vídeo mostra os agressores desferindo socos, chutes, empurrões e puxam cabelos das vítimas.

Por IAGO FONSECA

Três mulheres foram agredidas por dois homens em um ônibus ao final do último dia da 52ª Expofeira do Amapá. O crime ocorreu por volta de 2h de segunda-feira (9). O veículo estava estacionado aguardando passageiros no terminal do Parque de Exposição da Fazendinha, onde o evento ocorria, na zona sul de Macapá.

“Nunca tinha vivido isso na minha vida, foi horrível. As cenas não saem da minha cabeça. Eu, minha prima e minha irmã estamos muito doloridas, evitando até ver os vídeos por que são aterrorizantes”, declarou Emili Monteiro, de 23 anos, que estava voltando para o município de Mazagão com a irmã, Letícia, de 20 anos, e a prima, Emanuelle, de 22 anos.

Segundo Emili, a confusão iniciou após um homem iniciar uma briga com todos dentro do coletivo. Os passageiros, então, protestaram pela expulsão e o motorista foi chamar os seguranças. Depois de tirarem o baderneiro, uma passageira afirmou que Letícia estaria envolvida na briga. Foi então que os seguranças iniciaram as agressões.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, as vítimas são arrastadas e puxadas pelos cabelos pelos homens. O primeiro, com a camisa identificada ‘Staff Grupo Roma’, empurra uma mulher para fora e logo depois chuta outra, com palavras de ordem para descer acompanhadas de palavras obscenas.

O outro homem, com a camisa identificada como uniforme da ‘Atos’, desfere socos, puxa os cabelos e empurra a última mulher até o piso. As demais passageiras gritam para que o segurança pare, mas ele continua. Já agachada, a vítima é chutada para fora do ônibus.

Emili afirma, ainda, que até o namorado de Letícia, menor de idade, foi agredido. Ainda no vídeo, outros homens descem do veículo e são ignorados pelos agentes.

Omissão

As vítimas fizeram o registro na Delegacia do Parque de Exposição, mas foram encaminhadas para a delegacia de Mazagão, que não atendeu o caso. Então anunciaram que, na manhã desta terça-feira (10), virão até Macapá, a 35 km do município, para registrar a ocorrência na Delegacia das Mulheres.

“Vamos fazer a denúncia porque não vamos deixar esses caras saírem impunes, estamos cansadas de ver mulher apanhando de homem e farda nenhuma vai fazer com que um homem tenha o poder ou direito de agredir uma mulher”, concluiu Emili.