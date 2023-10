Sem patrocínio, amapaense intensifica preparação para o Iron Man de triátlon

Acostumado a grandes desafios na natação, Eliel Oliveira vem intensificando uma rotina dura de preparação.

Por JONHWENE SILVA

Um amapaense de 39 anos irá tentar um grande desafio de superação no esporte. Eliel Oliveira, que é nadador profissional e já conquistou medalhas em diversas competições nacionais, agora se prepara para o Iron Man de Triátlon 2024, considerada a maior disputa de superação esportiva humana do mundo.

A prova será realizada em Florianópolis/Santa Catarina e reúne as modalidades: natação, ciclismo e corrida.

Acostumado a grandes desafios na natação, Eliel vem intensificando uma rotina dura como preparação em outras modalidades. Diariamente, são três sessões de treinamentos, seis dias por semana, sendo que duas categorias são aprimoradas por dia. Além de exercícios físicos em academia.

“É uma rotina exaustiva e exige bastante. Desde a inscrição, tenho cerca de dez meses de preparação onde vou tentar melhorar o meu desempenho em cada modalidade. Eu não tenho patrocinador, então os desafios já começam por aí, já que o valor da inscrição é cinco mil reais”, afirmou Eliel.

Em 2022, Eliel começou a focar os treinamentos visando o triátlon e os resultados apareceram. No mesmo ano, conseguiu a 2ª colocação na prova “Amigos da Fazendinha” na categoria Sprint que aconteceu em Macapá. Já em julho deste ano, um outro resultado positivo: o triatleta ficou em 3º lugar no Triátlon Zéfiro em Alter do Chão, município paraense de Santarém.

“Essas provas, serviram para também me preparar. O Iron Man é um sonho e sobretudo, uma superação de vida. O meu objetivo é terminar a prova em dez horas, já que geralmente, o vencedor conclui em oito horas. A informação que tenho é que o último amapaense a participar do Iron Man, terminou em doze horas”, relatou Eliel.

O Iron Man 2024 faz parte do calendário das provas de triátlon do circuito mundial e terá representantes de países considerados potenciais no esporte.

Serão 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Eliel Oliveira, terá a companhia dos amigos Samuel Pinheiro e Bruno Iudice que também pretendem viajar. O Iron Man será realizado no dia 19 de maio.