Show de Léo Santana encerra a 52ª Expofeira do Amapá neste domingo

Autor de sucessos como Posturado e Calmo, Contatinho e Solinho da Rabeta, o cantor baiano terá a missão de fazer o encerramento do evento em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O cantor Léo Santana será a última atração nacional da agenda de shows da 52ª Expofeira – a maior vitrine do setor produtivo o estado – que se encerra neste domingo (8), após 10 dias de evento, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Autor de sucessos como Posturado e Calmo, Contatinho e Solinho da Rabeta, o cantor terá a missão de fazer o encerramento do evento, no domingo, dia 8 de outubro.

O baiano Leo Santana tem feito sucesso com todos os públicos na construção de músicas em parcerias com outros cantores, conquistando inclusive fãs de estilos musicais novos, que antes não faziam parte de sua base. Leo já colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Thiaguinho, Anitta, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Weslley Safadão, Luiza Sonza e Ludmilla.

Seu estilo predominante é a a swingueira, com ritmo acelerado, marcado por instrumentos de percussão e letras divertidas, costuma vir acompanhada com coreografias para o público dançar. A música ‘Zona de perigo’ foi o hit do carnaval 2023 e conta com mais de 32 milhões de reproduções no spotify. O gigante foi o primeiro artista da Bahia a atingir essa marca.

Os shows do cantor contam com um repertório que passa por várias fases da sua carreira. Teremos o maior sucesso do cantor no momento, “Posturado e Calmo”, que interage com o público os desafiando a cantar no palco, mas também as produções que o consagraram como vocalista do Grupo Parangolé. Entre elas estão “Tchubirabirom” e “Rebolation”, sucessos entre os anos 2009 e 2010.

O show tem previsão de início para 22h30, segundo a programação do Governo do Amapá.