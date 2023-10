Situação de emergência em Tartarugalzinho é reconhecida pelo governo federal

Com a seca, município lidera ocorrências de incêndio no Amapá.

Por IAGO FONSECA

A emergência ambiental no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, foi reconhecida pelo Governo Federal na noite de quinta-feira (19). O município lidera as ocorrências de queimadas pela estiagem extrema e sofre com a baixa no nível dos rios da região.

A medida busca reduzir os impactos para a população por meio de ações de assistência social e saúde para a população afetada. O município agora pode, com uso de recursos federais, realizar a compra de cestas básicas, água e aluguel de caminhões-pipa.

O prefeito Bruno Mineiro informou a crise enfrentada ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na quarta-feira (18), segundo a prefeitura de Tartarugalzinho.

“Realizamos todos os trâmites burocráticos para a decretação de emergência em Tartarugal. O processo foi realizado pela Defesa Civil Municipal. Estamos a postos dando suporte para a população no que for preciso”, declarou o prefeito.

Os pescadores são os mais afetados pela seca devido à baixa dos rios, segundo a prefeitura. Na última sexta-feira (13), há uma semana, o município decretou emergência após a baixa extrema do rio Tartarugalzinho mudar a paisagem da região.

Além da baixa dos rios, o município lidera, junto com Oiapoque e Macapá, os números de incêndios no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Entre agosto e outubro foram registradas 150 ocorrências no sistema nacional.