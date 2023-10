Novamente, Deus nos alerta sobre os falsos e os verdadeiros amigos, desta vez em Provérbios 17

As amizades por interesse são tão antigas quanto a história da humanidade. Por isso, Deus já nos alertava sobre as falsas amizades no livro de Provérbios, capítulo 17. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (20) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!