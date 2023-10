Sobrevivente de embarcação que pegou fogo relata momentos de desespero

Nove pessoas foram levadas com queimaduras e outros ferimentos para o Hospital de Emergência de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Nove pessoas feridas em uma embarcação que pegou fogo no Rio Amazonas, em frente à orla de Macapá, foram às levadas ao Hospital de Emergências de Macapá (HE), na tarde desta quinta-feira (26).

O acidente ocorreu por volta de 13h nas proximidades do Canal das Pedrinhas, na zona sul. Não foi registrado óbito até o momento, mas as vítimas, dentre adultos e crianças, apresentaram queimaduras graves pelo corpo.

Uma das sobreviventes Creuziane Gomes viajava com o marido e os quatro filhos para o município de Breves, localizado na Ilha do Marajó (PA), destino do barco. Ela sofreu queimaduras leves no rosto, braços e cabelo. Creziane relata que a embarcação incendiou após um vazamento de gás em um botijão.

“Eu estava na popa do barco com um dos meus filhos. Aí começou a vazar o gás e quando o menino veio para pegar a botija, o fogo ‘pulou’. O meu filho estava dormido nos meus braços e eu tive que pular com ele no Rio Amazonas para nos salvar. Foi um milagre termos sobrevivido”, relatou, bastante emocionada.

Os outros três filhos de Creuziane também pularam no rio, junto com os outros passageiros que também estavam a bordo. Ela relata que ficaram à deriva aguardando ajuda por aproximadamente 20 minutos e que foram socorridos por um barco que se aproximou. Enquanto eram socorridos, viram o barco afundar após ser envolto pelas chamas.

“Foi muito desesperador isso tudo. Perdemos nossos documentos e todas as coisas que estávamos levando. Ficamos apenas com a roupa do corpo”.

O acidente também vitimou a jovem Eliza Moraes, de 21 anos, que está grávida de 7 meses. Ela sofreu queimaduras em diversas partes do corpo. Está internada no Centro de Tratamento de Queimados do HE. A irmã gêmea dela, Milena Moraes, que não estava na embarcação, contou que a vítima estava viajando de volta para Breves, onde mora.

“Ela tinha vindo fazer uns exames aqui, em Macapá, e já estava voltando para o interior, onde mora com a nossa mãe. Estou desesperada, mas com muita fé em Deus que vai ficar tudo bem”, declarou.

As vítimas que deram entrada no HE foram Magno, de 33 anos, Daiane, Creuziane, Eliza Morais, de 21 anos, Josiane, Alana Ferreira da Silva, de 4 anos, Ana Kelly Gomes Melo, de 1 ano, Fabiana Gomes da Silva, de 18 anos, e João Pedro Almeida da Costa, de 7 anos.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), as equipes da unidade estão direcionadas em fazer os acolhimentos às vítimas e irão divulgar um boletim médicos sobre os pacientes ainda na noite desta quinta-feira.