Suspeito de ataque à base da PM é preso pela Ficco

Suspeito foi localizado na Ilha de Santana, do outro lado do município portuário a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Amapá identificou e prendeu, no sábado (7), um homem suspeito de participar a um ataque à base da Polícia Militar na Ilha de Santana – que fica localizada do outro lado do rio do município portuário a 17 km de Macapá – no ano de 2021.

Com apoio do Núcleo Especializado de Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal, agentes da Ficco, foram até a ilha à procura de alguns foragidos da justiça. Chegando ao local, após diligências, encontraram o indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo.

Após alguns levantamentos, ele foi identificado como sendo um dos responsáveis pelo ataque a uma base da Polícia Militar em Santana, no dia 28 de dezembro de 2021. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.