A ansiedade já era abordado pelo rei Salomão no livro de Provérbios. Veja

A ansiedade é considerada um dos grandes males do século 21. O Brasil lidera as estatísticas no mundo. Um pensador disse: se você está deprimido, está vivendo no passado. Se está ansioso, está vivendo no futuro. Se está em paz, está no presente. Veja o que Deus nos diz sobre a ansiedade no livro de Provérbios 12 e tenha um ótimo domingo (15) com o nosso Senhor Jesus!