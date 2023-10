Traficante aluga nova casa para evitar apreensão, mas polícia acha 10 kg de crack

Além da droga, investigadores também apreenderam uma arma e R$ 3 mil em espécie, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Drogas, dinheiro e um armamento que estavam em posse de um homem apontado como liderança de uma facção criminosa foram apreendidos pela Polícia Civil do Amapá no início da noite deste domingo (29), em Macapá.

A ação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE), que resultou na apreensão de 10 kg de crack, mais de R$ 3 mil e uma pistola calibre 9 mm de uso restrito, contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Gilberto Rebelo de Souza, de 32 anos, ainda mudou de endereço para tentar dificultar o trabalho da polícia, saindo do Bairro Novo Horizonte, onde a droga era escondida, mas não adiantou, pois já era monitorado há 15 dias.

O delegado Stéfano contou que o investigado já possui passagem por tráfico de drogas e que os pacotes de entorpecentes estavam em uma casa, no Bairro Santa Rita, que havia sido alugada no sábado (30), exclusivamente para esconder o carregamento ilícito. Uma mulher chegou a ser detida no local, mas Gilberto assumiu a responsabilidade do crime.

“É um indivíduo que é conhecido da Polícia Civil por movimentar grandes quantidades de drogas em Macapá e Santana, inclusive já foi alvo de outras ações da Polícia Civil”, reforçou.

Os 10 pacotes de crack ainda estavam sujos de terra, o que leva a suspeita de que tenham sido desenterrados recentemente.

Gilberto foi autuado por crime de tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.