Transposição: Randolfe comemora 2,6 mil amapaenses admitidos pela União em 2023

Procedimento alivia folha de pagamento do estado e da capital.

Da REDAÇÃO

Mais 253 nomes de amapaenses admitidos no processo de Transposição foram enquadrados definitivamente enquadrados na folha de pagamento do governo federal. As duas portarias com confirmando-os como novos servidores da União foram publicadas no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (30).

O senador Randolfe Rodrigues, líder do Governo Federal no Congresso Nacional, comemorou o avanço da Transposição. As portarias publicadas pelo Ministério do Planejamento são as de número Nº 11.803, com 235 novos servidores e a de Nº 11.806, da Câmara Recursal, com 18 novos servidores.

CLIQUE AQUI PARA VER AS NOVAS PORTARIAS

“O Governo de Lula tem compromisso com os servidores. O resultado está aí: trabalha com uma velocidade e quantidade 13 vezes maior do que foi realizado durante os 4 anos da gestão anterior, quando a transposição andou a passos de tartaruga, com apenas 950 amapaenses enquadrados durante 48 meses”, explicou Randolfe.

Em apenas 10 meses, foram publicadas 11 portarias, que juntas somam 2.639 servidores no quadro federal, com uma média mensal de 263 novos servidores.

Além disso, ainda este ano foi concedido pelo Governo Federal o reajuste salarial de 9%, houve ainda aumento do ticket alimentação para R$ 650, e a reabertura da mesa nacional de negociação com os representantes dos servidores.