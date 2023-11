“Tudo se queimou, menos a fé”, diz morador sobre incêndio que consumiu sua casa

Ilon Pena segura a bíblia que encontrou quase intacta após o sinistro, ocorrido no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Um incêndio destruiu uma casa na Avenida Galibis, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, nesta terça-feira (31).

Tudo que estava dentro da residência, incluindo móveis e eletrodomésticos, foi consumido pelas chamas. Apenas uma bíblia, que estava dentro do guarda-roupa de um dos quartos não se queimou – “um milagre”, acredita um dos moradores, o agente administrativo Ilon Pena, de 53 anos. Ele é um dos três residentes do imóvel. Ele estava com o sobrinho de 9 anos no momento do incêndio.

“Tudo se queimou, menos a fé. A minha fé é muito grande. A prova disso é a bíblia que não se queimou. Eu estava dormindo quando acordei com as chamas. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu”, relatou.

Ilon Pena, que tem parte da perna esquerda amputada, acredita que o incêndio tenha começado por conta de um ventilador que estava ligado em outro cômodo da residência.

“Mas não tenho certeza. Foi tudo muito rápido. Só deu pra eu pegar o meu sobrinho e a minha prótese da minha perna. E o fogo se alastrou muito rápido”, contou.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a casa já havia sido consumida pelas chamas. O capitão Salomar, que atendeu a ocorrência, afirmou que 10 minutos após o acionamento a equipe estava no local.

“Chegamos e confinamos o incêndio apenas a essa casa, não deixando que ele atingisse as residências vizinhas”, informou.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social fez o levantamento das necessidades da família. De acordo com o secretário da pasta, Nildo Nunes, os moradores não necessitarão de aluguel social. Eles já têm um lugar onde ficar.

“Estamos aqui para verificar todas as necessidades e vamos auxiliá-los nas emissões de documentos que se perderam, tudo gratuitamente”, concluiu.