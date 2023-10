Unifap: 150 ribeirinhos passam em processo seletivo e Lucas anuncia ampliação

Resultado foi anunciado neste fim de semana para os cursos de Pedagogia e Biologia

Por SELES NAFES

Neste fim de semana, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) divulgou o resultado do processo seletivo para ribeirinhos de três comunidades do município de Mazagão. As vagas foram abertas com recursos indicados pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP), que acompanhou a divulgação da lista no último sábado (28).

Os ribeirinhos que participaram do processo seletivo são das comunidades de Maranata, São José e Lago do Ajuruxi. No total, 50 passaram para o curso de Biologia e 100 para pedagogia.

Durante o anúncio do resultado, o senador revelou que o processo seletivo para ribeirinhos também será levado para a Vila do Maracá, onde serão abertas 50 vagas para o curso de Pedagogia no ano que vem.

“Posso afirmar que foi um momento de indescritível felicidade ao ver a alegria dos aprovados e de suas famílias, reacendendo as esperanças de muitos alunos, moradores da região de cursar o ensino superior em instituição de ensino de grande qualidade, a nossa Universidade Federal do Amapá”, comentou o senador.

Lucas avaliou que a equipe da Unifap se empenhou na realização do projeto.

“Esses profissionais reacendem as esperanças de que é possível levar a educação aos lugares mais difíceis e, agora, com a nossa ajuda no Senado Federal alocando recursos para viabilizar esse projeto, podem efetivamente transformar sonhos em realidade”, concluiu.