Chegamos hoje ao capítulo 8 de Provérbios

Vivemos numa sociedade tão superficial, baseada no consumismo, que somos educados para sempre querermos mais e nunca sermos gratos com o que temos. Em Provérbios 8, Deus nos ensina que melhor é a sabedoria do que as joias. Veja a meditação bíblica desta quarta-feira (11). Que o nosso Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais este dia.