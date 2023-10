Velejadora é encontrada à deriva no Rio Amazonas

Adrielly Silva, de 28 anos, passou mais de 12h desaparecida até ser avistada por uma equipe do GTA

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Equipes de socorro encontraram a velejadora de 28 anos que tinha desaparecido durante uma competição de kite surf no Rio Amazonas, em Macapá, no fim da tarde deste sábado (29).

Adrielly Carvalho da Silva sumiu por volta das 17h30. Todos os competidores retornaram, menos ela. O ponto de encontro era a orla de Macapá, no Bairro Cidade Nova. A atleta teria sido vista pela última vez perto do chamado “Furo dos Porcos”, no lado do Pará.

“Estávamos realizando a 6ª Travessia do Rio Amazonas, e o desaparecimento ocorreu no entorno da boia de sinalização”, explicou Eliton Franco, da Associação de Velejadores do Amapá.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Associação de Velejadores se envolveram nas buscas durante toda a madrugada. Por volta das 8h30, ela foi avistada à deriva flutuando na prancha por um helicóptero do GTA.

Havia apenas quatro mulheres participando da competição que tinha quase 30 atletas, entre eles um francês. O trajeto deveria levar menos de 1 hora para ser concluído.

Adrielly, que pratica o esporte há cerca de 4 anos, foi resgatada por um barco e levada até a orla de Macapá onde foi recebida por amigos e a mãe, em quem deu um longo abraço.

Ela estava bem, apesar de cansada.