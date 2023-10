Votos serão recontados na eleição dos conselheiros tutelares de Macapá

Mesário confere documento de eleitor na eleição dos conselhos tutelares de Macapá. Recontagem ocorrerá hoje e amanhã (17)

Por SELES NAFES

Os votos da eleição para os três conselhos tutelares de Macapá serão recontados. A decisão, inédita nesse tipo de processo no Amapá, foi do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que vem sofrendo pressão após denúncias de fraudes apresentadas por ex-candidatos ao Ministério Público.

O CMDCA conduz o pleito e fiscaliza a atuação dos conselheiros. A resolução com data de 11 de outubro só foi publicada no Diário Oficial de Macapá no fim da semana passada, e é assinada pelo presidente da comissão especial José Ronaldo Martins.

A eleição foi realizada no dia 1º de outubro. Mais de 43 mil eleitores participaram. Os ex-candidatos alegam que votos teriam desaparecido na contagem, prejudicando os candidatos mais votados.

Procurado na semana passada pelo Portal SN, Ronaldo Martins já tinha afastado essa possibilidade ao afirmar que todos os boletins de urnas foram comparados manualmente com os dados digitais das máquinas de votação. Apesar de usar as urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a eleição para os conselhos tutelares das zonas Norte, Sul e Oeste não usou o sistema de totalização do TRE.

A resolução do CMDCA determina que a recontagem dos votos do Conselho Tutelar da Zona Norte será feita na sede da Fundação Cultural de Macapá hoje (16), às 15h. Os votos do Conselho da Zona Sul serão recontados amanhã (17), às 15h, no mesmo local. Não há informações sobre se o mesmo ocorrerá com os votos da Zona Oeste.

Todos os candidatos ou representantes poderão acompanhar a recontagem, que será feita na presença de membros do Ministério Público do Estado.

Os eleitos em 1º de outubro já foram empossados no último dia 4, mas o resultado pode ser anulado se foram comprovadas as irregularidades.

Em Santana, onde a votação houve híbrida, os ex-candidatos também formalizaram queixa pedindo a recontagem dos votos ou a anulação do pleito pelas mesmas razões.