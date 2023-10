Voz do tecnomelody, Manu Bahtidão se apresenta na Expofeira

A artista que conquistou destaque nacional pelo tecnomelody e pelo brega no estado do Pará traz mais uma vez ao Amapá seus sucessos.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma das apresentações mais esperadas neste fim de semana, o show da cantora alagoense Manu Bahtidão na 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá acontece na noite desta sexta-feira (6) no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

A artista que conquistou destaque nacional pelo tecnomelody e pelo brega no estado do Pará traz mais uma vez ao Amapá sucessos aos apaixonados com hits ‘Par Perfeito’ e ‘Quem Perde é Quem Trai’. A cantora esteve no estado em janeiro deste ano.

Bahtidão conquistou fãs das Regiões Norte e Nordeste quando se reinventou com mesclagem de ritmos paraenses em uma banda com o mesmo nome, entretanto, em 2015 seguiu carreira solo.

Além de Manu, o oitavo dia de programações da Expofeira também possui diversas programações com artistas regionais da música, artes plásticas e teatro, distribuídos pelos palcos secundários e estandes de negócios.

‘Reta final’

Após uma semana, a Expofeira – a maior vitrine do setor produtivo do Amapá – ainda tem três dias de programações antes do encerramento. No sábado, o forró eletrônico será comandado pelo cantor Xand Avião.

Já no domingo, a missão de encerramento será com a swingueira do cantor Léo Santana (ex-parangolé), autor de sucessos como ‘Posturado e Calmo’ e ‘Zona de Perigo’.

Nos dias anteriores, os visitantes puderam aproveitar seis artistas de 29 de setembro a 4 de outubro, bem como o rodeio nacional na quinta-feira (5). Com a aparelhagem paraense Carabao, o evento recebeu mais de 300 mil pessoas em uma única noite, segundo o governo estadual.

O investimento da feira é de R$ 3 milhões destinados pelo senador Davi Alcolumbre e R$ 1,5 milhão pelo senador Randolfe Rodrigues.