1ª médica a concluir curso do Bope revela jornada de dor e sonhos

Ennara Borges tem 34 anos. Ela falou da origem humilde e da decisão difícil que precisou tomar no curso do Bope

Nascida em uma família humilde onde todos os irmãos venceram por meio da educação, a pneumologista amapaense Ennara Borges chegou longe com apenas 34 anos, e não pretende parar. Depois de se formar em medicina e fazer especialização, ele foi a primeira médica a concluir o Curso do Choque, uma das companhias especializadas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá. Além disso, também passou no concurso para legista da Polícia Técnica do Amapá. No SN Podcast, ela revelou ao jornalista Seles Nafes o caminho de dor, incertezas e sonhos durante o curso do Bope, falou da origem humilde, do futuro e mandou um recado para outras Ennaras e Marias.