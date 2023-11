1ª UPA municipal e Lélio Silva são entregues

As duas unidades funcionam na zona sul da capital

Por CAROLINA MACHADO

Duas estruturas importantes da rede municipal de saúde foram entregues nesta terça (31) pela Prefeitura de Macapá. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Lélio Silva e a primeira UPA do Buritizal, na zona sul da capital.

Durante as obras da UBS Lélio Silva, a estrutura foi reformada com revestimento cerâmico nas paredes, pintura, obras de esgoto, de sistema contra incêndio e sistema elétrico, dentre outros. O local vai oferecer consultas, exames laboratoriais de rotina, entrega de medicamentos e atividades do Programa Saúde da Família (PSF).

Para a reforma da UBS, que foi executada em um ano e meio, foram utilizados R$ 2.175.876.40 oriundos do Tesouro Municipal.

A diarista Josele Cavalcante é moradora das proximidades da UPA e da UBS. Ela possui problemas em uma das pernas e que durante a obra teve que procurar atendimento na UBS do Perpétuo Socorro e HE.

“Não vou mais precisar de condução para ir buscar atendimento. Posso ir a pé e creio que vou conseguir resolver tudo rapidinho”, declarou.

Na UPA do Buritizal, localizada ao lado da UBS, serão oferecidos serviços de urgência e emergência como raio-x, medicação, sala de observação, exames laboratoriais emergenciais e salas vermelhas para atender pacientes que correm risco de morte. O espaço ficará à disposição da população 24 horas por dia.

O setor de urgência da UPA conta com espaço para dois leitos, aparelhos e posto de enfermagem. O setor de Pronto Atendimento tem recepção, triagem, Núcleo Interno de Regulação, sala para curativo, três consultórios, banheiro para Portadores de Necessidades Especiais e adaptado para pacientes que passaram pela ostomia (cirurgia que abre uma pequena passagem no abdômen, chamada ostoma, para a saída de fezes e urina).

O setor de Observação vai contar com farmácia, sala de leitos para observação, sala de poltronas para inalação e aplicação de medicação adulto e pediátrica, posto de enfermagem e banheiro para Portadores de Necessidades Especiais.

As obras na UPA levaram dois meses, e custaram R$ 924.982.59 do Fundo Municipal de Saúde.

Para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Podemos), as duas obras podem ajudar a desafogar o Hospital de Emergências e as outras UPAs.

“Hoje a gente devolve a UBS Lélio Silva onde é feita toda a atenção primária, como vacina, pré-natal e outros serviços. Havendo a necessidade de pronto atendimento, tem a UPA, que tem uma estrutura adequada com uma unidade semi-intensiva, raio-x 24 horas, laboratório”.