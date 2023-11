5 mil homens são atendidos durante o Novembro Azul

Exames, testes rápidos e vacinas foram ofertados durante a programação.

Por IAGO FONSECA

Visitantes do Mercado Central participaram de ação alusiva à campanha de saúde do homem neste mês de novembro, na manhã desta quarta-feira (29), no centro histórico de Macapá. Exames, testes rápidos e vacinas foram ofertados durante a programação.

O professor e motorista de aplicativo Claudinor Souza, de 43 anos, deu uma pausa no trabalho para tomar café da manhã no mercado. Foi quando viu o movimento e decidiu verificar sua situação de saúde.

“Antes, eu ia fazer exames quando criança, depois disso, eu nem lembro, faz muito tempo. Última vez que eu fui no posto foi no período da Covid”, comentou Claudinor.

Ele começou pela avaliação da glicemia e depois aferiu a pressão arterial. Após ouvir orientações dos profissionais da ação, ele admitiu que a partir de agora o cuidado com a saúde deverá ser frequente.

“Vou fazer os exames necessários e aproveitar essa oportunidade para ver como está a saúde. Tenho que procurar cuidar a partir de agora, a gente só procura quando fica doente”, reconheceu Claudinor.

Durante este mês, mais de 5 mil homens foram atendidos nas ações do Novembro Azul nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá, de acordo com Alexsandro Santos, coordenador municipal de saúde do homem da Secretaria Municipal de Saúde.

“É importante destacar que damos enfoque grande para a saúde masculina em novembro, mas o atendimento está disponível para a população todo ano. Temos os mesmos serviços nas UBS, os homens devem procurar atendimento, se cuidar”, afirmou o coordenador.

Foram ofertados atendimentos com clínico geral, nutricionista, psicólogo, teste de PSA para a detecção do câncer na próstata, teste de glicemia, além de serviços de testagem rápida, vacinas para gripe e massoterapia.

“Esses serviços são gratuitos. Quanto mais cedo a procura de atendimento e diagnóstico mais cedo o tratamento e prevenção”, concluiu Alexsandro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, além de câncer de próstata, diabetes e hipertensão também lideram os diagnósticos entre homens. Durante a ação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, também teve grande procura.