Chegamos ao capítulo 29 do livro de Provérbios

Bom dia! O livro de Provérbios, no capítulo 29, deixa claro que, em muitos momentos, é preciso corrigir os filhos com firmeza. Veja o que Deus nos diz sobre o papel dos pais nessa jornada de aprendizado. Peça orientação do Espírito Santo antes de iniciar a meditação bíblica e tenha uma ótima quarta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!