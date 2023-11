Ação em resposta a morte de bebê prendeu 5 pessoas e deixou 2 faccionados mortos

Dois criminosos de facções rivais resistiram à prisão e morreram após confrontos com o Bope.

Por OLHO DE BOTO

O delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios, que liderou ontem (18), a ação policial para prender os responsáveis pela morte de um bebê de 8 meses de idade, baleado no colo da mãe, divulgou o resultado da Operação Ângelus.

Segundo ele, 5 criminosos foram presos por policiais civis e 2 morreram em confronto com policiais militares do Bope. Drogas, armas e o carro de usado no crime também foram apreendidos.

A operação mobilizou forças policiais civis e militares para cumprir 13 mandados de busca de apreensão e 8 mandadas de prisão.

Dos alvos de prisão, um já estava no Iapen. O outro foi preso atrás do Conjunto Açucena, perto do local do crime, na zona sul de Macapá. Outros três, entre os quais um é menor de idade, foram flagrados com drogas.

Os mortos em confronto, que decidiram resistir à prisão, foram Ailton Pereira de Araújo, o Ailtinho, de 28 anos, dono e motorista do Pálio utilizado no crime, e Demilton Damasceno dos Santos, 44 anos, liderança da facção rival que participou do tiroteio que resultou na morte dos dois inocentes, incluindo a criança.

Ailtinho morreu no Bairro Araxá, em uma área pontes, ao receber os policiais da Companhia de Operações Especiais (COE/Bope) a tiros. Já Baixo morreu no Bairro Novo Buritizal, em confronto com a Companhia Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/Bope). Antes de confrontar a polícia, Baixo ainda invadiu uma casa e tentou fazer um refém.

O crime ocorreu nas proximidades do Conjunto Jardim Açucena, ocorreu no dia 22 de setembro desse ano, em decorrência da guerra de duas facções rivais as quais pertenciam Baixo e Ailtinho. Segundo o delegado Leonardo Leite, naquela noite, Ailtinho e comparsas foram até o local e atacaram Baixo e outros faccionados, gerando um tiroteio.

Confronto entre os criminosos fez três vítimas inocentes, das quais duas morreram, entre elas a criança. O bebê de colo estava nos braços da mãe quando foi atingido por um tiro. Ela também foi ferida em uma das mãos por outro disparo.

No mesmo ataque, também foi baleado Ricardo Barbosa Júnior, 27 anos, que morreu na UPA Zona Sul. Ele também não tinha nada a ver com o fogo cruzado e apenas passava pelo local.

“A operação Ângelus foi a resposta a esse bárbaro crime da criança a esse crime que chocou a sociedade”, concluiu o delegado.