Acordo na reforma tributária inclui o AP no Fundo da Amazônia

Proposta foi do senador Davi Alcolumbre, após acordo com senadores de Roraima

Da REDAÇÃO

A aprovação da Reforma Tributária ontem (8) no Senado teve um capítulo específico para o Amapá. Uma emenda do senador Davi Alcolumbre (UB) incluiu o estado no Fundo da Amazônia Ocidental.

A reforma foi aprovada por 53 votos a 24 com uma abstenção. A aprovação da emenda só foi possível após acordo com senadores de Roraima Hiran Gonçalves (Progressistas) e Mecias de Jesus (Republicanos) para incluir o Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia ao Fundo de Sustentabilidade, Diversificação Econômica dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá.

“Com essa iniciativa, vamos fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas nessas regiões. Agradeço aos colegas senadores e ao relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), por apoiar nossa luta”, celebrou o senador do Amapá.

A emenda prevê que o fundo terá recursos da União para desenvolver atividades econômicas e garantir compensações por perdas de receitas.

Como foi alterada, a PEC precisará voltar para a Câmara dos Deputados.