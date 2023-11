Acusado cria perfil falso para expor nudez de jovem no Instagram

Homem de 43 anos foi identificado e ficou em silêncio sobre a motivação do crime; ele foi indiciado por 2 crimes

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá indiciou um homem de 43 anos que obteve conteúdos íntimos de uma jovem de 27 anos e passou a publicá-los em um perfil falso no Instagram como se fosse a vítima. Ele também teria usado o nome verdadeiro dela.

O inquérito foi concluído nesta terça-feira (14) pelo delegado Nixon Kennedy, da 9ª DP, situada no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. As investigações começaram quando a vítima procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência.

“Ele utilizou dois terminais (telefônicos) em nomes de terceiros que passaram a ser vítimas porque não autorizaram a utilização de seus dados. Ele passou a anunciar como se fosse a vítima e tratando com pessoas (internautas)”, explicou o delegado.

Os investigadores conseguiram fazer um acordo com os responsáveis por uma plataforma e receberam todos dados do administrador do perfil, incluindo dados telefônicos, endereço eletrônico e o nome do criminoso.

O autor foi intimado a prestar depoimento na delegacia e negou todas as acusações, inicialmente. Posteriormente acabou confessando após ser confrontado com as provas.

O acusado irá responder por divulgação de imagem íntima sem autorização e falsidade ideológica, já que a polícia descobriu que ele cadastrou dois chips em nome de terceiros, além de criar o perfil em plataforma social atribuindo à jovem.

Sobre a motivação, o criminoso se reservou ao direito de ficar em silêncio na delegacia. A vítima disse que não o conhece.

“Esse crime é denominado de ‘vingança digital’, e foi definido (no Código Penal) em 2018 diante de reiterados vídeos de mulheres que estavam sendo expostas depois de terminar uma relação. Mas a vítima falou que não o conhece”, comentou Kennedy.

