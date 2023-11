Adrianna Ramos dá sinais de que deixará o governo Clécio

Ela comunicou que voltará a ser vereadora, mas não foi exonerada e ainda não pediu exoneração do cargo de secretária. FOTO: CAROLINA MACHADO/SN

Por SELES NAFES

A vereadora Adrianna Ramos (PSC) não será mais secretária de Políticas para Mulheres do governo do Amapá. Pelo menos é o que dá a entender o ofício protocolado por ela na Câmara Municipal de Macapá (CMM), onde informa que retornará ao mandato parlamentar na próxima quinta-feira (9).

O ofício foi encaminhado para o presidente da Casa, Marcelo Dias (SD). No documento, Adrianna pede que Pedro Da Lua (PSC) seja comunicado que ela retornará ao exercício do mandato parlamentar na próxima quinta-feira (9).

O documento foi protocolado no último dia 31 de outubro, mas com data de 1º de novembro, e foi lido somente hoje na Câmara. Apesar da decisão anunciada, Adrianna continua no cargo de secretária, do qual ainda não pediu exoneração.

Fontes do Palácio do Setentrião confirmaram que ela também não foi exonerada pelo governador.

A vereadora está no cargo de secretária de Políticas para Mulheres há quase 11 meses, desde o início do governo Clécio. Fontes do governo consultadas pelo Portal SN chegaram a negar a saída. Também procurada, Adrianna Ramos demonstrou não querer falar sobre o assunto ao manter o silêncio.