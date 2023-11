Advogado é detido após exibir conteúdo de celular para cliente no Iapen

Caso ocorreu na nova unidade de segurança máxima do Iapen

Por IAGO FONSECA

Um advogado foi detido após expor conteúdos de um celular ao cliente durante visita no parlatório da nova unidade prisional José Éder, do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, na quinta-feira (9).

É o mesmo local para onde foram transferidos, nas duas últimas semanas, presos considerados de alta periculosidade ligados a facções criminosas.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o representante aproxima o aparelho celular do telefone do parlatório e, aparentemente, reproduz conteúdos de áudio ao detento. Depois, vira a tela do aparelho para o campo de visão do cliente.

A unidade prisional José Éder possui cerca de 30 presos do regime fechado e dispõe de novas normas de segurança e protocolos de acesso, entre eles, a proibição da entrada com celulares para impedir o acesso dos apenados aos aparelhos e conter a comunicação com o ambiente externo.

O Portal SN entrou em contato com a administração do Iapen, que confirmou a ocorrência, porém, não entrou em detalhes.

Entretanto, o portal apurou que a direção determinou a condução do advogado ao Ciosp do Pacoval, no período da tarde.

Em nota em seu site oficial, a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que o advogado exercia suas funções profissionais com o cliente e que o aparelho é instrumento de trabalho.

A OAB criticou, ainda, a proibição da entrada de celular no parlatório, que estaria ferindo o direito do exercício da advocacia, segundo a entidade.

Até o fechamento da reportagem, o Portal SN não conseguiu contato com a defesa do advogado.