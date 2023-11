Alap renova apoio à Casa da Hospitalidade

Instituição acolhe 90 pessoas, quase metade crianças e adolescentes

Da REDAÇÃO

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão (UB), assinou nesta quarta-feira (28) convênio que renova o apoio à Casa da Hospitalidade, a maior entidade filantrópica do Amapá, e que cuida de idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A instituição, ligada à Igreja Católica, funciona em Santana, cidade a 17 km de Macapá, e é conduzida pela irmã Arituza Botaro, diretora da instituição.

“É uma grande alegria poder estar como presidente da Assembleia e estar presente aqui na Casa da Hospitalidade, firmando este compromisso do parlamento estadual com esta instituição que é tão importante e que tem dado apoio social a estas crianças e adultos que tanto precisam”, avalia Alliny.

Desde 2017 a Alap apoia a Casa da Hospitalidade, que já existe há 40 anos. Nos últimos 30 anos o local vem sendo administrado administrada pela Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, com sede em Minas Gerais.

Atualmente, 90 pessoas estão acolhidas na Casa da Hospitalidade. Quase metade são crianças e adolescentes abandonadas ou separadas dos pais por decisão judicial. Algumas possuem deficiências.

“Já temos o apoio do Governo do Estado; vários deputados assumem a nossa causa, e também a Assembleia Legislativa. Este recurso fará uma grande diferença para darmos continuidade ao que fazemos com muito amor e dedicação”, garantiu a diretora.