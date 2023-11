Alliny Serrão assume o governo por 3 dias

O governador Clécio e o vice Teles Jr estão em diferentes agendas fora do estado.

Por SELES NAFES

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão (UB), será a governadora do Estado em exercício a partir de hoje (8) por pelo menos três dias. A mudança ocorre pela ausência do governador Clécio Luís (SD) e do vice Teles Júnior (PDT), que cumprem agendas de viagem.

O governador está em Brasília, de onde seguirá para Manaus (AM) para o encontro do Fórum de Governadores da Amazônia. A expectativa é de que ele retorne ao Amapá na sexta-feira (10) à noite.

Teles Júnior, que é economista, está acompanhando uma delegação do Sebrae em evento na Itália, e deverá retornar ao Brasil somente no fim de semana.

Será a primeira vez, neste ano, que um (a) chefe do Legislativo assumirá o comando do Estado.

O Portal SN apurou que, durante o período da manhã, Alliny Serrão deverá despachar no Palácio do Setentrião. A agenda dela não foi divulgada.