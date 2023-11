Amapá alcança 29 medalhas nos jogos escolares

Atletas amapaenses conquistaram vários ouros em competição nacional.

Por IAGO FONSECA

A delegação amapaense de jovens atletas conquistou 29 medalhas durante os Jogos Escolares Brasileiros, em Brasília. As competições encerraram nesta quinta-feira (9), com cinco vitórias de ouro para o Amapá.

A equipe também conquistou 11 pratas e 13 bronzes. Foram 294 atletas estudantes adolescentes, entre 12 e 14 anos, que competiram em modalidades individuais e coletivas de atletismo, lutas e esportes como basquete, xadrez e natação.

Pela primeira vez, o ciclismo amapaense foi ao pódio com o ouro em uma competição escolar, com o campeão Victor Alejandro, de 13 anos, da Escola Estadual José do Patrocínio. Bem como o basquete feminino com o bronze.

“Primeiro tem as dores, frustrações, a disciplina e o trabalho para depois chegar onde chegamos. É uma conquista importante pro ciclismo do Norte”, declarou o treinador e pai de Victor, Vili Trindade.

Victor faz parte do projeto Ciclivili, em Fazendinha, e treina desde os seis anos. Para o pai de Victor, que também idealiza o projeto, a vitória representa o valor do ciclismo amapaense, que muitas vezes não é visto.

“Ele explodiu de felicidade quando me ligou. ‘Pai eu fui campeão, nós conseguimos’. Queremos fazer uma volta olímpica em Fazendinha para inspirar outras crianças e mostrar que esporte é vida e saúde. Hoje meu filho é o melhor do Brasil”, concluiu Vili.

Além do ciclismo, o Amapá também levou ouro nas modalidades de luta olímpica (wrestling) com os atletas Kauã Gustavo e Isabella Ferreira, karatê com Marie dos Santos e natação com Marcos Gabriel Silva.

A equipe conquistou três pratas em judô, três em taekwondo, duas em atletismo adaptado, uma em luta olímpica, karatê e badminton. Já no bronze, foram cinco medalhas em luta olímpica, duas em judô, duas em taekwondo, uma em basquete e também nas que pontuou com prata.

A competição reuniu estudantes de instituições de ensino públicas e privadas de todo o país durante 14 dias. Os jogos foram promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com o Ministério dos Esportes.