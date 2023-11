Amapá inicia reforma da Maternidade Mãe Luzia

Governador Clécio e senador Randolfe, autor da emenda de recursos, visitaram as obras.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá iniciou obras de reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), no Centro de Macapá. A unidade completou 70 anos no mês de setembro.

Estão previstas a reforma da cobertura, remoção, readequação de paredes, recuperação do piso, pavimentação externa, instalação elétrica e hidrosanitária, além de melhorias no descarte de resíduos.

“Já estávamos fazendo alguns reparos como a reforma de duas UTIs, mas agora vamos poder fazer a reforma geral que vai mudar completamente o atendimento. É uma obra estimada para 7 meses, que inicialmente vai gerar transtornos, mas que no final valerá a pena e trará mais dignidade para os nossos futuros cidadãos”, enfatizou o governador Clécio Luís, que esteve na unidade na sexta-feira (3) acompanhando os trabalhos.

Foram destinados R$ 5 milhões, através de emenda do senador Randolfe Rodrigues, que também acompanhou o andamento dos primeiros serviços na maternidade.

“Essa emenda é fruto da necessidade apontada pelo corpo técnico aqui do hospital. Em janeiro nossa equipe esteve aqui para ouvir as profissionais e conhecer as principais demandas, e agora estamos dando início a essa obra que vai readequar e dar mais dignidade para mais de 7 mil mulheres e crianças que passam pelo hospital”, disse o senador.

O hospital

Fundado em 13 de setembro de 1953, o Hospital da Mulher Mãe Luzia é a principal maternidade do Estado do Amapá. Possui 889 servidores, é responsável por realizar cerca de 1.500 atendimentos e 500 partos por mês. Sua estrutura atual conta com 195 leitos.