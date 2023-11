Amapá registra chuva de granizo

Fenômeno raro para a região ocorreu na tarde de domingo no interior do estado, a 231 km de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Em meio às tempestades que atingiram o Amapá neste fim de semana, moradores do município de Tartarugalzinho, a 231 km de Macapá, registraram um evento raro na região norte do país, a chuva de granizo.

O fenômeno foi confirmado pelo Núcleo de Meteorologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), que explicou o caso ao Portal SeleNafes.com nesta segunda-feira (27).

O município esteve no centro das nuvens carregadas na tarde de domingo (26), que se estendeu por toda a noite. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, uma mulher exibe as pedras de gelo, incrédula com a ‘novidade’.

“Juntei só pra mostrar. Nunca tinha visto isso no Amapá”, comentou a moradora do assentamento de Mutum, em Tartarugalzinho.

De acordo com o Iepa, o aglomerado de nuvens se formou desde o estado do Maranhão até a Venezuela, com rajadas de ventos fortes e acumulados intensos, que provocaram a criação das pedras de gelo.

“Nas imagens de satélite verificamos nuvens de precipitação intensa que se formaram no final da tarde de domingo. Também tivemos ventos fortes de até 55 km em alguns locais da capital”, explicou o meteorologista do Iepa, Jefferson Vilhena.

Segundo o instituto, o tempo pode abrir em todo o estado até a quarta-feira (29), porém, as chuvas intensas podem voltar já no início de dezembro.

“Esse evento pode ter sido isolado, marcando o final da estiagem. Podemos ainda registrar algumas pancadas de chuva na capital e interiores. Torcemos que não sejam tão intensas como essas, mas infelizmente são as características que temos na nossa região”, concluiu o meteorologista.

Alerta nacional

O aviso de chuvas intensas e tempestades e granizo em 15 estados foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o boletim, todos os municípios do Amapá podem receber de 20 a 50 mm de chuva por dia, com ventos de 40 a 60 km por hora.

O instituto instruiu que as pessoas evitem se abrigar em baixo de árvores, torres de transmissão de energia e placas de propaganda.

Granizo

A chuva de granizo é formada por pedras de gelo acumulado em nuvens altas sob temperaturas extremamente baixas. Ela se forma em condições de tempo e onde há calor intenso e grande disponibilidade de umidade, de acordo com o portal Tempo.com.