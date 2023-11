Amapá renova pacto por alfabetização, leitura e matemática

Cerimônia de repactuação ocorreu nesta terça-feira, no Tribunal Regional da zona norte de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Uma repactuação entre o Governo do Estado e os 16 municípios do Amapá foi celebrada a fim de melhorar os índices educacionais em todo o estado. A ação, denominada Colabora Amapá foi realizada em uma cerimônia nesta terça-feira (28), no Tribunal Regional da Zona Norte de Macapá.

A repactuação visa desenvolver ações conjuntas que possam contribuir com o processo de alfabetização dos estudantes amapaenses e na melhoria dos indicadores educacionais das escolas públicas das redes de ensino estadual e municipal.

Na prática, essas ações possibilitam incentivos financeiros, formação continuada para professores da educação infantil, gestão, material didático e avaliações e acompanhamento de leitura que irão beneficiar aproximadamente 14 mil alunos de todo o estado.

Os principais indicadores educacionais avaliados são a fluência leitora, alfabetização e matemática. Neste ano, os resultados foram categorizados em cores de amarelo, verde claro e verde escuro, representando crianças que estão no nível pré leitor, leitores iniciantes e leitores fluentes.

Para o secretário de educação de Santana, Amarilson Amaral, os indicadores da educação despencaram durante a pandemia, mas melhorou a partir de 2022.

“Percebemos melhora substancial nos índices. Escolas que tinham 30% de alfabetização hoje já estão em 60%. Esperamos que até o fim do ano com a conclusão da última avaliação possamos ficar em média de 80%. Um avanço muito bom”, afirmou o secretário.

A repactuação marca a renovação de um ciclo de quatro anos de atividades para fortalecer a alfabetização na idade certa, para a secretária estadual de educação, Sandra Casimiro.

“É um ciclo mais desafiador de fortalecer esse regime democrático colaboração e de formação continuada. Esse movimento é fortalecer esse processo educacional dentro dos municípios, responsáveis pela educação na primeira infância”, afirmou a secretária Sandra.

A primeira colaboração foi instituída em 2019 e o principal projeto pedagógico desenvolvido é o Programa Criança Alfabetizada, que acontece em todo estado há cinco anos com metodologias de ensino e aprendizagem compartilhada entre as escolas.

Desde a implantação, o ‘Colabora Amapá’ atuou tanto nas atividades pedagógicas como nas administrativas com cessão de professores entre gestões, compartilhamento de prédios e transporte escolar.

A secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, avalia o Colabora Amapá e o regime de colaboração entre os municípios como uma estratégia necessária e essencial para melhores resultados na educação.

Para ela, a cooperação e engajamento entre os municípios podem formar um circuito dentro prioridades a favor da escola pública.

“Primeira coisa é sabermos como estamos, de onde partimos, ver a realidade e definir prioridades, como a alfabetização, por exemplo. Vejo disso com muita alegria, acho que é assim que o Brasil vai seguir em frente”, reforçou a secretária executiva.