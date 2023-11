Ambulantes recebem licenças para trabalhar no Trapiche do Stª Inês

Vendedores foram selecionados por edital e terão regras a cumprir

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Dez ambulantes que participaram de um edital do governo do Estado receberam as licenças para atuar no Trapiche Santa Inês, na orla de Macapá. O edital foi o meio encontrado para definir a exploração comercial, sem afetar a organização e a mobilidade dos visitantes no ponto turístico.

As licenças foram entregues pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur) para que os atuem em áreas delimitadas e sinalizadas.

“O Trapiche Santa Inês é um lugar turístico de passeio, de contemplação, e nós precisamos manter a mobilidade, o fluxo de passagem dos visitantes e do próprio estacionamento. Então, nós fizemos a seleção desses 10 profissionais, que atenderam os critérios definidos pelo edital, e terão a oportunidade de desenvolver suas atividades econômicas aliadas à preservação e cuidado do espaço”, pontuou a secretária de Turismo Anne Monte.

Gizele Teixeira, de 26 anos, que vende comidas típicas há sete anos, informou que não tinha um ponto fixo para trabalhar.

“Essa é a primeira chance real para poder contribuir com o estado também, pois não adianta só o ente público fazer a parte dele, se a gente não fizer a nossa. Nós temos um produto bom, com potencial para trabalhar no Trapiche, que é um lugar muito bom e bonito”, explicou.

Claudiomar Silva, de 43 anos, fabrica e vende sorvete há 25 anos, e também poderá vender no trapiche.

“Quando cheguei aqui (é natural de Itaituba, PA), ainda era menor de idade, e hoje eu tenho meu próprio maquinário e vendia na rua, na minha bicicleta. Agora tenho um local pra fazer minhas vendas. Assim, eu vou poder agregar valor ao meu produto, já que estarei num espaço de turismo, eu posso colocar um valor justo”.

Os ambulantes poderão trabalhar todos os dias, das 17h às 23h. Em dias de programação cultural, o horário poderá ser estendido. Eles terão que usar máscaras e tocas para manipular os alimentos.

O trapiche foi inaugurado pelo governo em agosto. No mês passado, a Setur precisou colocar portão e grades na entrada do trapiche para encerrar a bagunça e a sujeira deixada por visitantes durante a madrugada.