Após 20 anos, acusado de homicídio é condenado a 12 anos de prisão

À época do crime, a vítima tinha 21 anos e morreu a golpes de faca.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Tribunal do Júri de Santana condenou a 12 anos de prisão um homem acusado de um homicídio ocorrido no ano 2003. Na época do crime, a vítima tinha 21 anos e foi morta a facadas. O julgamento foi presidido pela juíza Sara Zolandek.

O réu, José Denilson Ferreira Gonçalves, segundo o processo judicial, foi o autor das facadas que atingiram a região do tórax e costas de Lindomar Madureira Carvalho.

O assassinato ocorreu na esquina da rua Costa e Silva com a Travessa Teotônio Vilela, no Bairro Remédios I.

Na tese do Ministério Público (MP), o promotor de justiça Horácio Coutinho afirmou que o assassinato possui evidentes características de um homicídio qualificado (motivo fútil e sem chances de defesa).

“Além da materialidade do crime, a autoria restou devidamente comprovada em desfavor do réu. O crime revestiu-se de motivação fútil, não tendo a vítima tido chance de defesa. Parabenizo o Tribunal do Júri por mais uma vez ter feito justiça”, finalizou Horário Coutinho.