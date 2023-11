Após 20 anos em funcionamento, Ponte Sérgio Arruda é interditada

Rodovia do Pacoval, Via Expressa Anníbal Barcellos e Rua Caubi Melo passam a ser mão única

Por IAGO FONSECA

A zona norte de Macapá amanheceu com alterações no trânsito devido ao fechamento da Ponte Sérgio Arruda nesta quarta-feira (22). Condutores que utilizavam o acesso devem buscar outras rotas para substituir o trajeto costumeiro.

A ponte foi interditada, 20 anos depois de inaugurada, para receber as primeiras intervenções antes da demolição seccionada, prevista para os próximos dias. Durante a manhã, equipes da Companhia de Iluminação Pública de Macapá realizaram a retirada dos postes, enquanto operários da construtora responsável pela obra iniciaram os serviços para colocar tapumes ao redor da área de demolição.

Fluxo de trânsito

Equipes da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), da Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amapá foram distribuídas em pontos de conflito nos novos fluxos de trânsito na Rodovia do Pacoval, Via Expressa Anníbal Barcellos e Rua Caubi Melo, que passaram a ter sentido único do centro para a zona norte.

Na semana passada, houve um protesto na Via Expressa Anníbal Barcellos por conta das mudanças no trânsito. Usuários da via atearam fogos em pneus contra as mudanças no trânsito. Entretanto, era apenas a sinalização que havia sido feita, o novo fluxo só começou a valer a partir de hoje, exatamente por causa das consequências de interdição da ponte.

O ciclista Michael Ribeiro, de 52 anos, é capitão da reserva da Polícia Militar do Amapá e morador de um residencial no Bairro Renascer. Segundo ele, no início desta manhã, muitos veículos entravam na contramão da Rua Caubi, mesmo com as barreiras de trânsito.

“É um mal necessário, temos que ter uma educação e consciência no trânsito pelos condutores, mas também pela CTMac, BPRE, Polícia Rodoviária Federal, cada um responde por uma parte do trânsito, existe um conflito de competência, tem que falar uma só linguagem”, opinou Michael.

Para ele, os ciclistas usuais e alguns condutores não respeitam as leis de trânsito e, por isso, a atenção redobrada é necessária nesse período de adaptação.

“É preciso que todos deem sua contribuição para evitar acidentes. Como todo primeiro dia, ainda vai ter esse conflito”, concluiu.

Durante a interdição, a Via Expressa Aníbal Barcelos será o único acesso à zona norte pelo Bairro Pacoval. A via recebeu sinalização vertical e horizontal para alterar o sentido do tráfego.

“As adaptações começam a fluir hoje. Durante todos os dias de obra vamos ter fiscalização pelos agentes da CTMac, com o apoio da Guarda Municipal para ajudar a população e permitir que o trânsito possa fluir sem nenhuma intercorrência”, afirmou Patrícia Almeida, diretora da CTMac.

A velocidade da Via Expressa foi reduzida de 60 para 50 km, além disso, também receberá adaptações para a segurança de pedestres e ciclistas durante o aumento de veículos na região, segundo a diretora.

“Vamos reforçar a sinalização de faixas de pedestres e ciclovias para que eles possam ter o acesso normal, tendo em vista que vai aumentar o fluxo de veículos somente em um sentido”, concluiu a diretora.

Rotas alternativas

Condutores que trafegam do centro à zona norte devem seguir pela Avenida Rio Grande do Norte, Rodovia Maximiano dos Santos Moura (Rodovia do Pacoval), Via Expressa Anníbal Barcellos, Rua Caubi Melo, Rua São Paulo e também pela Rodovia Norte Sul.

Para quem segue da zona norte ao centro pode optar pela Rodovia Norte Sul, pela Rodovia Tancredo Neves, pela Rua do Bueirinho (muro do aeroporto) e também pela rua Goiás.

Nova ponte e demolição

A área de acesso à ponte ficará fechada por 120 dias enquanto a ponte atual é demolida e uma nova é construída no lugar.

Empreendimentos, feiras e moradores dos arredores não serão afetados pela interdição, que permitirá o acesso de veículos até o limite da entrada da ponte.

A demolição será seccionada com o uso de retroescavadeira que partirá a ponte em partes para reduzir o impacto sonoro e ambiental na região.

A nova estrutura terá mais pistas de rolamento, com faixa exclusiva para transporte coletivo, uma ciclofaixa e calçadas.