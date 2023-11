Após anos de preocupação com segurança, ramal é asfaltado e iluminado

O Ramal da Aseel, localizado às margens da Rodovia Josmar Pinto, no bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Pela primeira vez, o Ramal da Aseel, localizado às margens da Rodovia Josmar Pinto, no bairro Universidade, zona sul de Macapá, foi asfaltado. No total, foram pavimentados 607 metros da via. O serviço beneficiou 360 famílias.

A obra, que também abrangeu o serviço de iluminação pública, foi entregue nesta segunda-feira (6) pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE).

A funcionária pública Maria Dinair Góes mora no local há 16 anos. Para ela, uma das maiores preocupações era com as crianças.

“Foram 16 anos de luta que passamos pedindo esse serviço e, finalmente, ele foi feito. E agora podemos deixar as nossas crianças brincarem também porque as condições da via estão melhores. Antes tínhamos que conviver com a lama no inverno e a poeira no verão, mas agora isso tudo vai mudar”, comemorou.

Para o prefeito de Macapá, além de garantir a mobilidade urbana aos moradores, o local passa a ficar mais seguro.

“É uma obra muito importante para esses moradores que, sem dúvidas, vão ter mais dignidade e segurança, tendo em vista o serviço de iluminação pública que foi feito. Sem dúvidas, isso vai impactar positivamente na vida de cada um deles”, afirmou o prefeito.

A obra teve serviços de regularização e compactação do solo, aplicação de massa asfáltica, além da iluminação pública. Para isso, foi investido o valor de R$ 941,5 mil, recurso de emenda do senador Lucas Barreto (PSD), mais contrapartida do Tesouro Municipal.

“Temos recursos para asfaltar diversos pontos da cidade, como Avenida Mendonça Júnior e Bairro Marabaixo, por exemplo. E nesse empenho, que aconteceu hoje de mais de R$ 24 milhões à Prefeitura, está incluído também o asfaltamento de mais 500 metros dentro desse ramal. Então estamos trabalhando para dar mais qualidade de vida à população”, concluiu o senador.