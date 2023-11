Após ‘maratona’ de operações, Sejusp fala em redução de crimes

Resultados das operações nos últimos dois meses foram apresentados hoje, 1º

Por IAGO FONSECA

As operações integradas Hórus, Paz e Mute, das polícias Militar, Civil e Penal resultaram em diversas apreensões e reduções de crimes violentos no Estado. Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (1). Foram apreendidos cerca de 51 kg de drogas, 68 armas de fogo e mais de 800 munições durante as operações Horus e Paz.

No Iapen, na operação federal Mute, 184 celulares e uma pistola foram recolhidos.

“Obtivemos redução de 54% nos crimes violentos letais intencionais em outubro, comparado a setembro. A quantidade de prisões em flagrante e apreensão de armas foi significativa, só em outubro foram 68 armas”, declarou o secretário da Justiça e Segurança Pública, José Neto.

Durante as operações, foram registrados 61 crimes violentos nos últimos dois meses, bem como cerca de 1,2 mil casos de roubos, com 483 prisões em flagrante.

“Nesses dois meses tivemos melhoria de 12% em prisões em flagrante. Tiramos meliantes que comandavam a sociedade de alguma forma, em 2022 foram 422 prisões. Também apreendemos 1389 porções de produtos entorpecentes, para a realidade amapaense é muita coisa”, afirmou o comandante da Polícia Militar, Coronel Adilton Corrêa.

Dos 16 municípios do Amapá, 11 foram alcançados pelas ações policiais, que atuaram na desarticulação de grupos criminosos no Estado, com a transferência de presos de alta periculosidade para uma nova unidade prisional no Iapen.

“Conseguimos interromper a comunicação dos criminosos dentro do sistema penitenciário com os que estão nas ruas. Estabelecemos dentro da unidade prisional novos protocolos destinados segurança que nos dá rigor na entrada de pessoas e materiais”, contou o diretor do Iapen, delegado Luiz Carlos Gomes.

Segundo o diretor, a penitenciária recebeu intervenções para coibir e impedir a entrada de aparelhos celulares e dispositivos proibidos, com intensificação de revistas, fiscalizações e parcerias para iluminação externa da prisão.

Para o delegado geral Cezar Vieira, a integração entre as forças de segurança resultou em melhorias para os processos de investigação, com quase 2 mil procedimentos concluídos em dois meses.

Além disso, a Polícia Civil também concluiu 380 inquéritos e cumpriu 46 mandados de prisão.

” Em todos os casos, principalmente envolvendo homicídios, tínhamos situações pontuais para esclarecer. As dificuldades em chegar aos resultados se dava pela necessidade do investimento e capacitação”, concluiu o delegado.