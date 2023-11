Aprovado reajuste salarial a militares do ex-território federal do Amapá

O PL, que teve o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, como principal articulador.

Da REDAÇÃO

Militares dos ex-territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima comemoraram, nesta quarta-feira (1), a aprovação no Senado do Projeto de Lei, de autoria da União, que reajusta a remuneração deles em 9% para este ano e mais 9% para janeiro de 2024, além de aumento dos valores do auxílio moradia.

O PL, que teve o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, como principal articulador, agora segue para sanção do presidente Lula. No Amapá, 900 militares serão beneficiados.

Randolfe agradeceu ao empenho e dedicação do governo Lula nesta pauta.

“Nós conseguimos que a votação acontecesse com rapidez, e agradecemos ao presidente pelo olhar sensível aos direitos dos nossos servidores amapaenses, não podemos deixar de saudar a ministra da Gestão, Esther Dweck que sempre nos auxilia com muita competência e agilidade nos processos da Transposição”, afirmou o senador.

Os reajustes também valem para as forças de segurança do Distrito Federal (bombeiros militares, policiais militares e civis).