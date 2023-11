Chegamos hoje em Eclesiastes 3

Com muita “sorte” o brasileiro vive de 75 a 80 anos. Metade desse tempo passamos dormindo, nas redes sociais ou em outras atividades que nem sempre nos acrescentam algo de bom. Em Eclesiastes 3, Deus nos ajuda a refletir sobre os fatores do tempo. Veja a meditação desta segunda-feira (6) e tenha um ótimo dia com nosso Senhor Jesus!