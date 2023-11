Bailique terá novas passarelas, reconstrução da Escola Bosque e mais energia solar

O anúncio foi feito pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e o governador Clécio Luís

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Com a destruição causada pelo fenômeno das “terras caídas”, o Bailique terá novas passarelas. O anúncio foi feito pelo coordenador da bancada federal, o senador Davi Alcolumbre (UB-AP), que garantiu a liberação de R$ 4 milhões para a construção. Davi visitou as comunidades do arquipélago com o governador Clécio Luís (SD), o ministro Waldez Góes e o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, no último fim de semana.

Sobre as passarelas, a construção usará madeira e mão de obra da região. Dos R$ 4 milhões, cerca de R$ 1,3 milhão serão usados em passarelas para as vilas Bom Amigo, Filadélfia, Maranata e Livramento do Bailique. No total, o arquipélago que fica a 180 km de Macapá possui 57 comunidades.

Cerca de R$ 3 milhões foram repassados para as passarelas das vilas São Pedro, Marinheiro de Fora, Franco Grande, Freguesia e Limão do Curuá.

“Foram demandas levantadas pelo município, que procurou nosso mandato e, então, alocamos os recursos necessários para a realização desse projeto”, explicou Davi.

Energia solar

O Luz para Todos vai beneficiar 884 famílias das regiões mais afastadas, como Limão do Curuá. As famílias terão sistemas de energia solar com capacidade para 80 KWh de armazenamento em baterias de lítio, que permitem o fornecimento mesmo se não houver dia ensolarado durante 48h.

O retorno do programa virou uma bandeira do senador, que assumiu esse compromisso quando esteve na presidência do Senado, em 2019.

O programa já atende 700 famílias do Vale do Jari com energia solar, e vai alcançar 2,4 mil residências em 2024.

Escola Bosque

Um dos símbolos do Bailique, a Escola Bosque, terá investimentos do governo. Localizado na principal comunidade do arquipélago, a Vila Progresso, o colégio de ensino fundamental e médio corre o risco de desaparecer com o avanço da erosão provocada pelas terras caídas.

A reconstrução da escola terá R$ 8 milhões.

“Para mim, educação, saúde e segurança são temas inadiáveis, não dá para esperar. E, por mais que a Escola do Bosque aguarde há anos por uma ação efetiva, estamos aqui para anunciar os recursos necessários para dar início a essa construção que renovará a instituição e beneficiará mais de 450 alunos”, frisou o senador.

Durante a visita, o governo do Amapá faz uma ação social com a entrega de alimentos e água, além de serviços de saúde e cidadania.